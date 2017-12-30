Сообщения о минировании двух торговых центров в Волгограде оказались ложными

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Взрывных устройств в ходе обследовании двух торговых центров в Дзержинском районе Волгограда не обнаружено, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова.

"Волгоградская полиция проверила два торговых центра после звонков, поступивших на каналы 02 (...) Проведена тщательная проверка с использованием служебно-розыскных собак и спецтехники. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", - сказала она.

Она отметила, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности звонившего.

Ранее сообщалось, что в субботу в 19:30 мск поступило сообщении о заминировании ТРК "КомсоМОЛЛ", а в 20:20 - ТРК "Парк хаус". Посетители были эвакуированы.

На место прибыли следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и экстренные службы региона.