Два человека ранены в результате стрельбы в центре Москвы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в центре Москвы ранены два человека, полиция разыскивает подозреваемого, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сегодня в 22:32 на службу в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу: Никольская улица, д. 15, стр. 1. По предварительным данным, неизвестный ранил двоих граждан из огнестрельного оружия", - сообщили в полиции, отметив, что пострадавшие госпитализированы.

"Подозреваемый скрылся с места происшествия. Ведется его розыск. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.