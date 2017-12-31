Новогодний салют в Москве запустят с 38 точек города

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Праздничный новогодний салют в Москве запустят с нескольких десятков точек столицы, сообщает оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"В ночь с 31 декабря на 1 января Москву расцветят залпы праздничных салютов: их запустят с 38 точек. Посмотреть зрелищное пиротехническое шоу можно будет во всех 12 столичных округах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большую часть праздничных фейерверков запустят в 01:00 мск 1 января, за исключением трех площадок - ВДНХ, Поклонная гора, Москворецкая улица (у подножия Большого Москворецкого моста), где запуски состоятся в 00:00 мск.

"На десяти площадках на праздничной Тверской улице вместо салютов каждый час 31 декабря, 1 и 2 января будут проходить залпы разноцветных конфетти", - добавили в оргкомитете "Московских сезонов".