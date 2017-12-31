Гулявший в 2016 году по Владивостоку тигр пошел на север в обход людей

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Тигр по кличке Владик, гулявший в октябре 2016 года по Владивостоку, не опасен, сообщает в воскресенье пресс-служба Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

"Наблюдение показало, что тигр не опасен. Его поведение по отношению к людям, адекватно, он их попросту сторонится. Однако мы находимся на стороже и внимательно следим за его передвижениями. В случае приближения тигра к населенному пункту,на место прибудет оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора, которая примет меры", - приводит пресс-служба слова директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова.

Сигнал с ошейника с GPS-модулем, которым тигр Владик был оснащен при выпуске в дикую природу в мае 2017 года, работает устойчиво, поэтому специалистам удается отслеживать буквально каждый шаг хищника, отмечает пресс-служба.

"Тигр идёт на север, при этом всё дальше отдаляясь на запад от хребта Сихотэ-Алинь. Он легко преодолевает автодороги и максимально близко проходит от населенных пунктов, но никогда отпечатки его лап не отмечались в их пределах и, ни одно домашнее животное не пострадало. При этом тигр регулярно питается дикими животными. Как будто Владик "говорит" нам, что тигры могут легко жить рядом с людьми", - приводит пресс-служба слова генерального директора Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра Сергея Арамилева.

Он также констатировал, что "к сожалению, не все люди могут жить рядом с тиграми".

По его словам, важно, что тигр по-прежнему сторонится людей и прокладывает свой маршрут, минуя населенные пункты, а также старательно не использует дороги, а только их пересекает.

Проверяются и кластеры тигра Владика. Это дает специалистам информацию о том, на кого охотится "путешественник". И если осенью Владик предпочитал лакомиться медведем, то сейчас на его "столе" преобладает кабан, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, свое путешествие тигр Владик начал с национального парка Бикин в Приморском крае, где, после курса реабилитации, был выпущен в мае 2017 года. После чего, хищник проделал огромный путь с севера на юго-запад Приморского края. Где, к удивлению специалистов, сделал почетный круг по бассейну реки Кедровки и, развернувшись на 180 градусов, пошел обратно в центральную часть Сихотэ-Алиня.

Работа по разрешению конфликтных ситуаций с амурским тигром на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра "Амурский тигр" и WWF России.