Более 10 тыс. военнослужащих Восточного военного округа будут находиться на боевом дежурстве в новогоднюю ночь

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В новогоднюю ночь в Восточном военном округе (ВВО) будут нести боевое дежурство более 10 тысяч военнослужащих, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа.

"Более шести тысяч военнослужащих округа в новогоднюю ночь будут нести службу в суточных нарядах и караулах, еще около четырёх тысяч будут выполнять задачи боевого дежурства и боевой службы. В состав дежурных смен входят военнослужащие территориальных центров управления, личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота, караульные подразделения и подразделения антитеррора", - отмечается в сообщении.

Помимо этого военнослужащие будут дежурить на узлах связи и пунктах управления, выполнять задачи по охране парков боевых машин, складов и арсеналов, говорится в сообщении.