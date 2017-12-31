Подозреваемый в двойном убийстве в Приморье ранил полицейского и попал в больницу

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска в городе Артем в Приморском крае задержали подозреваемого в убийстве молодой пары, который при задержании оказал сопротивление и пытался покончить с собой, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого УМВД.

"В дежурную часть ОМВД города Артема поступило сообщение о том, что в районе дома №20 по улице Кирова обнаружены тела девушки и молодого человека с признаками насильственной смерти. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, представители Следственного комитета", - говорится в сообщении.

Подозреваемого в убийстве (им оказался 33-летний уроженец Сахалинской области) задержали в Надеждинском районе Приморья, куда он ехал в машине такси.

"При задержании молодой человек попытался оказать сопротивление, нанеся ножевое ранение сотруднику уголовного розыска, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время он госпитализирован", - сообщает пресс-служба.

Следственным отделом по городу Артему управления СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).