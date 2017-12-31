Три человека погибли при столкновении автомобиля с вахтовым автобусом в Прикамье

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли и еще один пострадал в результате аварии на трассе в Чернушинском районе Пермского края, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу в 23:00 по местному времени на 81-м км автодороги Оса-Чернушка. Автомобиль "Рено" под управлением 33-летнего водителя, двигаясь со стороны города Чернушка в направлении Осы, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗ-32841 (предназначен для перевозки вахтовых работников).

"В результате автоаварии водитель иномарки и его два пассажира - мужчины 1981 и 1982 годов рождения - погибли на месте происшествия", - сказали в пресс-службе. Еще один пассажир "Рено" госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.