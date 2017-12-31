В Подольске загорелись склады на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Подольске горят строительные склады, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

"Горят склады - как открытая уличная часть на площади 300 кв. м, так и частично закрытая часть в ангаре на площади 700 кв. м", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.

Огромный столб пламени: очевидцы сняли на видео серьезный пожар в Подольске https://t.co/Oc3lfPafqP pic.twitter.com/xF3dDLnRQN — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 31 декабря 2017 г.

Между тем, источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что общая площадь крытой части склада составляет 1000 кв. метров. "Не исключено распространение огня на всю площадь склада", - сказал источник.

По его словам, на складе хранятся стройматериалы. Погибших и пострадавших нет.