Путин подписал закон о раздельном сборе мусора

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правила обращения с отходами и закрепляет раздельный сбор мусора в России. Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом устанавливается, что власти регионов должны будут согласовывать с гражданами расположение сортировочных станций, мусоросжигательных заводов и полигонов. При этом каждый субъект определит, какое количество отходов необходимо собирать раздельно.

Закон позволяет без лицензии заниматься накоплением отходов магазинам и домохозяйствам. Домохозяйства смогут продавать вторсырье напрямую, а производители товаров получат возможность наладить систему специализированного сбора. Средства экологического сбора теперь пойдут на создание мощностей по утилизации. Территориальные схемы по обращению с отходами станут обязательными для региональных операторов.

Закон был принят Госдумой 22 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.

Раздел закона, касающийся полномочий органов местного самоуправления в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, вступает в силу с 1 января 2019 года.

Также с 1 января 2019 года вступает в силу следующее положение закона: "Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждёнными правительством Российской Федерации, и порядком накопления (в том числе раздельного накопления твердых коммунальных отходов, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации".

Согласно документу, с 1 января 2019 года вступит в силу статья закона, которая вносит изменения в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Они касаются участия организаций в деятельности по накоплению (в том числе раздельному), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходах на территориях соответствующих муниципальных районов.

25 декабря Путин заявил на встрече с руководством палат Федерального Собрания, что борьба за сохранение окружающей среды должна продолжиться и по завершении Года экологии в России. В связи с этим Путин назвал чрезвычайно важной реализацию задач по сортировке и уничтожению мусора.

Глава государства также поддержал подход о том, что территориальные схемы обращения с отходами - то есть места размещения мусорных полигонов, мусоросжигательных заводов и сортировочных станций - должны создаваться только при прямом участии граждан.

Выступивший на встрече председатель комитета по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов заявил, что территориальные схемы обращения с отходами по размещению полигонов, мусоросжигательных заводов, сортировочных станций теперь будут утверждаться только после проведения публичных слушаний.

"Больше не будет ситуации, когда Росприроднадзор на федеральном уровне утверждал все территориальные схемы, которые касались того, где и какой мусорный бак должен стоять", - сказал Бурматов.