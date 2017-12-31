Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом введения обязательной маркировки товаров специальными идентификационными знаками. Это законопроект был принят Госдумой 22 декабря и одобрен Советом Федераци 26 декабря.

Закон наделяет правительство РФ полномочиями по установлению перечня товаров, которые подлежат идентификационной маркировке. Также правительство РФ определяет правила такой маркировки и устанавливает перечень компаний, которые будут осуществлять маркировку.

Понадобится также введение дополнительных реквизитов кассового чека, применение которых позволит идентифицировать и отслеживать не только товарную номенклатуру товара, но и его происхождение.

По действующему законодательству термин "маркировка товаров" используется исключительно в законе о техническом регулировании и применяется в узко ограниченных целях для информирования потребителей о качестве товара и его соответствии установленным требованиям.

Замглавы Минфина Алексей Лавров при обсуждении законопроекта на заседании думского комитета по экономической политике пояснял, что идентификация товара поможет отслеживать легальность его обращения на рынке.

Он напомнил, что правительство проводитэксперимент по маркировке изделий из натурального меха, который показал эффективность этого инструмента, так как легальный оборот увеличился в пять раз.