Рогозин забрал домой участвовавшую в эксперименте с жидкостью таксу

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Рогозин забрал домой таксу, которая участвовала в эксперименте с жидкостным дыханием, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Да, это так", - подтвердил представитель Фонда.

Судя по предновогодней записи Рогозина в твиттере, новые хозяева зовут таксу Николасом. "Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым Годом! Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет!" - говорится в записи вице-премьера.

Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым Годом! Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет! pic.twitter.com/OQWZrcGqxA — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 декабря 2017 г.

27 декабря Рогозин заявил, что с первого взгляда понял, что хочет забрать таксу к себе домой после окончания испытаний по жидкостному дыханию. "Когда я увидел этих собачек. Все равно, знаете, переживаешь. Я сразу подошел к ученым и сказал - я этого Николаса возьму к себе. Сейчас заканчивается карантин у этой собаки, и я ее забираю себе домой", - сказал он в интервью "России 24".

Рогозин тогда сказал, что у него есть овчарка по кличке Пончо - "обожаю эту собаку, гуляю с ней постоянно".

Как сообщалось, 19 декабря в присутствии Рогозина и делегации во главе с президентом Сербии Александром Вучичем был продемонстрирован эксперимент ФПИ, в ходе которого таксу погрузили в емкость с кислородосодержащей жидкостью для демонстрации возможностей технологии жидкостного дыхания. "В ходе эксперимента животное самостоятельно задышало в кислородосодержащей жидкости, а затем было из нее извлечено, и, после откашливания, было продемонстрировано общественности живым и здоровым", - рассказали ранее в Фонде.

Однако когда в интернете появилась видеозапись этого эксперимента, многие усмотрели в нем проявление жестокости по отношению к собаке, пережившей сильный стресс.

Со своей стороны в ФПИ заявили на это, что "эксперимент проводился в соответствии с правилами этического обращения с лабораторными животными", и что "по итогам эксперимента такса чувствует себя хорошо, все ее жизненные показатели в норме".

В свою очередь Рогозин также отметил, что "все собаки, прошедшие эксперимент, живы и здоровы", и добавил, что "по традиции их всех потом разбирают по домам, семьям ученых".