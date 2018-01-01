Транскавказская автомагистраль закрыта из-за опасности схода лавин

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Обильный снегопад стал причиной запрета на движение автомобилей по Транскавказской автомагистрали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с обильным снегопадом, угрозой схода лавин на Транскавказской автомагистрали запрещено движение автотранспортных средств на участке Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:00 до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по РСО-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий.

Кроме того, утром в понедельник был закрыт для всех видов транспорта выезд из России в Грузию по военно-грузинской дороге.