Две женщины и ребенок погибли на пожаре в Прикамье

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Пожар в частном жилом доме в Гайнском районе Пермского края унес жизни трёх человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в понедельник.

Сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в поселке Усть-Черная поступило около 20:30. Возгорание было локализовано в 21:30, ликвидировано в 21:50. Площадь пожара составила 40 кв. м.

"В ходе тушения пожара были обнаружены без признаков жизни две женщины и ребенок", - сказал представитель пресс-службы.

Причина пожара устанавливается. На месте работают следователи и эксперты Следственного управления СКР по Пермскому краю.