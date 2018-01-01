Причиной эвакуации людей со станции "Филевский парк" стал забытый детский кондитерский набор

В суде заявили, что он признал вину и не возражал против заключения под стражу, но позже стало известно, что он собирается обжаловать решение суда Подробнее

Задержанный по делу о теракте в Петербурге арестован до конца февраля

Президент России отметил, что старался быть "немножко непубличным человеком" Подробнее

Путин рассказал об отсутствии дискомфорта от телекамер

Как отметил источник "Интерфакса", ни один из сигналов не подтвердился Подробнее

В 30 аэропортов России перед Новым годом поступили звонки о минировании

31 декабря 2017 года 16:25

Задержанному за взрыв в Петербурге предъявили обвинение в теракте

Мотивом преступления он назвал ненависть к организаторам психологических тренингов, которые ранее посещал Подробнее

31 декабря 2017 года 15:20

Путин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучия

Он поблагодарил сограждан за веру в себя и в нашу страну Подробнее

31 декабря 2017 года 12:54

Вопрос об аресте устроителя теракта в Петербурге рассмотрят вечером 31 декабря

По данным источника, заседание суда пройдет в закрытом для СМИ режиме Подробнее

31 декабря 2017 года 10:53

Путин и Медведев по традиции встретят Новый год в кругу родных и друзей

Президент России только дважды за годы у власти проводил 31 декабря вне дома - в 1999 и в 2013 году Подробнее

31 декабря 2017 года 07:56

Полиция задержала стрелявшего накануне вечером в центре Москвы

Молодой человек, ранивший двух человек в ресторане на Никольской улице, при задержании причинил себе травмы Подробнее

30 декабря 2017 года 19:20

Задержанным по подозрению в петербургском теракте оказался местный националист