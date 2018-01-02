В Красноярском крае возбуждено дело после гибели трех человек на пожаре

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел 1 января поздним вечером в деревянном многоквартирном жилом доме в Красноярском крае, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

"В одной из квартир деревянного жилого дома возник пожар, который распространился на другие девять квартир. Было эвакуировано около 30 человек, при тушении пожара обнаружены тела 42-летнего мужчины, его 44-летней супруги, их 10-летняя дочь скончалась в реанимационном автомобиле при доставлении ее в больницу", - говорится в пресс-релизе.

Предварительная причина смерти семьи - отравление угарным газом, для выяснения причины пожара назначили пожарно-техническую экспертизу.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).