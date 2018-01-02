Ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флот

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Построенный для Северного флота новый дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл к месту службы, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Во вторник на Северный флот прибыл новейший дизель-электрический ледокол "Илья Муромец". Экипаж судна совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив", - сказал он.

Серга сообщил, что под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на причале в Североморске прошла торжественная встреча ледокола.

В ближайшее время экипажу ледокола предстоит сдать экзамены и приступить к выполнению работ по прямому предназначению. Ранее "Илья Муромец" успешно прошел полный комплекс государственных испытаний на Балтике.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" - это новое поколение многофункционального судна, предназначенного для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, их буксирного обеспечения, а также проведения научно-исследовательских и гидрографических работ.

Ледокол был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. При длине 85 метров и ширине около 20 метров судно имеет водоизмещение около 6000 тонн. Ледокол обладает высокой мореходностью и автономностью плавания, оснащен вертолетной площадкой.

Торжественный подъем флага вспомогательного флота на дизель-электрическом ледоколе "Илья Муромец" состоялся 30 ноября 2017 года. Этот день считается датой официального вступления судна в состав сил Северного флота.