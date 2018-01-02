Аэропорт Волгограда возобновил нарушенную туманом работу

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Волгограда возобновил работу, нарушенную из-за тумана, задержанные рейсы из Москвы прибыли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани во вторник.

"Авиарейс компании "Аэрофлот", задержанный из-за тумана, прибыл с опозданием в 2 часа. Задержка прилета рейса авиакомпании "S7 Airlines" составила более 7 часов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время прилет и вылет всех рейсов ведется согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что во вторник утром из-за неблагоприятных погодных было задержано прибытие в Волгоград двух авиарейсов из Москвы авиакомпаний "Аэрофлот" и "S7 Airlines", которые по расписанию должны были совершить посадку в 10:35 по Москве и 11:00 по Москве соответственно.

Обратные рейсы в Москву также вылетели с задержкой.