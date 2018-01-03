Уфимские спасатели сняли кота с козырька балкона на девятом этаже

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Уфимские спасатели пришли на помощь коту, забравшемуся на козырек балкона на девятом этаже, сообщила пресс-служба городской "Службы спасения 112".

Сообщение о том, что кот сидит на козырьке балкона дома 21 по улице Бульвар Ибрагимова и не может самостоятельно спуститься с него, поступило спасателям накануне днем от местного жителя.

Приехавшие на место спасатели вызволили животное через чердачное окно. Вероятно, кот живет на чердаке этого дома. Пробравшись через окно, он не смог вернуться обратно и просидел на козырьке балкона, пока его не заметил хозяин квартиры, говорится в сообщении.