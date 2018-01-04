Комплект боевой экипировки "Ратник" оснастят новейшим стрелковым оружием

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Для десантного варианта "Ратника" выбрали новые образцы стрелкового оружия, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"В настоящее время Воздушно-десантные войска переоснащаются на новый комплект боевой экипировки "Ратник", включающий в себя, помимо снаряжения и средств бронезащиты, новые образцы стрелкового оружия, значительно повышающие огневые возможности солдата-десантника в бою", - сообщили в департаменте.

По его данным, новое автоматическое стрелковое оружие превосходит имеющиеся на вооружение образцы по некоторым параметрам на 20%, а новое снайперское оружие на 15%.

Кроме этого, устройство планок крепления прицелов входящего в комплект "Ратника" позволят расширить возможности автоматического и снайперского оружия. На новое оружие предусматривается установка лазерных указателей, унифицированных оптических, ночных и тепловизионных прицелов, добавили в департаменте.