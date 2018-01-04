Пожар на обувной фабрике под Новосибирском ликвидирован

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар на территории обувного производства в поселке Чернореченский в Искитимском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в четверг.

"Открытое горение было ликвидировано около часа дня (12:00 мск) по местному времени. В тушении пожара задействовано 98 человек личного состава. В настоящее время пожарные проводят разбор конструкций, проливку, поиск пострадавших", - говорится в сообщении.

Ранее источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщал агентству, что на предприятии погибли 10 человек, которые, по предварительным данным, являлись уроженцами Китая.