Автомобиль такси въехал в здание полиции в Уфе из-за нетрезвого пассажира

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Полицейские в Уфе выясняют обстоятельства инцидента с автомобилем такси, который по вине пьяного пассажира въехал в здание отдела полиции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Башкирии в четверг.

"Вчера вечером в отдел полиции 6 города Уфы обратился водитель такси, который сообщил, что в его машине находится неадекватный пассажир. Пока водитель находился в дежурной части, пассажир, сидевший на заднем сиденье, отпустил стояночный тормоз, и машина, скатившись, повредила входную дверь", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате инцидента никто не пострадал.