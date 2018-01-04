Путин внес изменения в состав Совбеза РФ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин включил полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева в состав Совета Безопасности Российской Федерации.

Тем же указом Николай Цуканов исключен из состава Совета Безопасности РФ.

Согласно документу Путин также распорядился наименование должности Александра Беглова изложить в следующей редакции: "полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе".

25 декабря президент РФ Владимир Путин своим указом освободил А.Гордеева от должности губернатора Воронежской области и назначил его на пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

В тот же день президент назначил Александра Беглова полпредом президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от должности полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Цуканов, занимавший ранее должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, 25 декабря был назначен помощником президента РФ по вопросам местного самоуправления.