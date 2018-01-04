В РФ рассекретили данные иностранных и гражданских спутников по зондированию Земли

Как сообщили в ГИБДД региона, среди них четверо детей Подробнее

В ХМАО при столкновении двух легковушек погибли десять человек

В качестве основной версией произошедшего рассматривается короткое замыкание и неисправность системы электропитания Подробнее

Деcять граждан Китая погибли в пожаре в обувном цеху под Новосибирском

Указом президента РФ снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от продажи туров в Египет Подробнее

Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир

В пресс-службе регионального правительства отметили, что граждан России среди жертв возгорания нет Подробнее

Среди погибших в пожаре под Новосибирском оказались граждане Киргизии

3 января 09:53

Росгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружием

Как отметили в ведомстве, особенно нужно быть внимательными в праздники владельцам оружия, у кого есть дети Подробнее

3 января 09:00

Научная дипломатия или технологическое противоборство?

... о сотрудничестве российских и зарубежных ученых Подробнее

2 января 17:18

ЦИК России разрешил еще трем претендентам на пост президента начать агитацию

В настоящее время уже 64 человека заявили о желании участвовать в выборах главы государства Подробнее

2 января 12:37

Новый ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флот

Экипаж судна совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив Подробнее

1 января 16:49

В 30 аэропортов России перед Новым годом поступили звонки о минировании

Как отметил источник "Интерфакса", ни один из сигналов не подтвердился Подробнее

1 января 13:55

Путин рассказал об отсутствии дискомфорта от телекамер