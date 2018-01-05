Рогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что первые летные испытания нового стратегического ракетоносца Ту-160, построенного после многолетнего перерыва на Казанском авиазаводе, пройдут в конце января.

"КБ Туполева действительно обещает поднять самолет раньше - в конце января", - написал он в своем микроблоге в твиттере.

КБ Туполева действительно обещает поднять самолёт раньше - в конце января https://t.co/xBdQhfIUPp — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 5 января 2018 г.

Ранее в пятницу "Интерфакс" сообщил о том, что летные испытания нового "Белого лебедя" Ту-160 пройдут в начале года. "На начало 2018 года запланирован первый вылет ракетоносца Ту-160, построенного на Казанском авиационном заводе на основе имевшегося задела", - заявил информированный собеседник агентства.

В середине ноября на Казанском авиазаводе имени Горбунова (филиал ПАО "Туполев") состоялась церемония выкатки Ту-160 на летно-испытательную станцию.

Как сообщалось, самолет достраивался, в том числе для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике: восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками.

В настоящее время в Казани ведутся работы по восстановлению производства стратегических ракетоносцев Ту-160 в глубоко модернизированном варианте Ту-160М2. Сообщалось, что первый вылет строевого самолета Ту-160М2 запланирован на 2019 год, его серийное производство может начаться в 2020-2021 годах. Пока предполагается, что будет произведено 50 таких самолетов.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 - воздушный компонент ядерной триады России.