Восемь человек пострадали в Рязани в аварии с участием маршрутки

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием маршрутного такси и троллейбуса произошло в субботу в Рязани, пострадали восемь человек, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, на улице Ленина водитель маршрутки пытался проскочить на зеленый сигнал светофора и врезался в остановившейся впереди троллейбус, заявил собеседник агентства. "В результате удара кабину водителя буквально смяло в гармошку, сильно придавив ему ноги. Так же пострадало семь пассажиров маршрутки, в том числе трое детей", - рассказал он.

На месте происшествия прибыли две машины скорой помощи и спасательный автомобиль МЧС. Все пострадавшие доставлены в больницу, водителя и одного из детей в реанимационное отделение.

Как сообщила пресс-служба УМВД Росси по Рязанской области, маршруткой управлял 31-летний водитель, который в прошлом году неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Прибывший на место ДТП заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Сергей Анатольевич Романов отметил, что мужчина и сегодня был в очередной раз привлечен за нарушение ПДД. "По факту этого ДТП будет проведена тщательная проверка, которая непосредственно коснется и организатора пассажирской перевозки", - сказал он.

На месте аварии работают эксперты, обстоятельства происшествия уточняются.