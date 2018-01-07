Альпинист из Астрахани сорвался на Эльбрусе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Спасатели вышли на помощь альпинисту, сорвавшемуся у скал Пастухова на склоне Эльбруса, сообщает пресс-служба Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии в воскресенье.
"В 12:54 поступила информация, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров над уровнем моря сорвался альпинист из Астрахани", - рассказали в МЧС.
На помощь вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Подробности происшествия устанавливаются.