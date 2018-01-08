Более 500 учений различного уровня запланировали ВКС России в этом году

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России в 2018 году проведут более 500 учений, будут использовать опыт боевых действий в Сирии, информирует Минобороны РФ.

"В 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования Воздушно-космических сил спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут: более 500 учений различного уровня, более 1300 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сотрудник ведомства сообщил, что также запланировано участие ВКС в конкурсах "Авиадартс-2018", "Ключи от неба-2018", "Воздушные рубежи-2018".

"Подготовка Воздушно-космических сил в 2018 году будет проводиться с учетом поставки в войска современных образцов вооружения и военной техники, развития системы управления, разведки и радиоэлектронной борьбы, а также опыта боевого применения, полученного в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике",- заявили в департаменте.

Там добавили, что вся подготовка "направлена на повышение боеспособности войск, готовых выполнить боевые (учебно-боевые) задачи в любых условиях обстановки".