Бюджет Минобороны РФ на 2018 года останется на уровне 2017 года

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Военный бюджет на 2018 год будет на уровне 2017 года, он подготовлен с учетом завершения операции в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"Бюджет Минобороны РФ на 2018 год не будет подвергнут секвестру и сформирован на уровне 2017 года", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

"В 2017 году бюджет военного ведомства был сокращен на 6%. Сокращение не затронуло расходы на социальные обязательства и госпрограмму вооружений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что планирование бюджета 2018 года осуществлялось с учётом завершения сирийской операции.