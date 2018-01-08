Во дворе дома в Назрани взорвалась граната

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Граната взорвалась во дворе одного из частных домовладений в Назрани, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах региона.

"Примерно в 3 часа ночи 8 января во дворе дома по улице Цороева в городе Назрань, где живет семья Хазбиевых , произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась граната", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в момент взрыва в доме находились люди, но никто из них не пострадал.

В результате взрыва сгорел автомобиль "Мерседес", еще одна автомашина повреждена осколками, кроме того сильно посечена осколками стена дома.