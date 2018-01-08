В России

Склад с сырьем для производства пластиковой тары загорелся в Екатеринбурге

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Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел на складе вечером в понедельник в Екатеринбурге, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 21:37 по местному времени (19:47 по Москве).

По предварительным данным на складе находится сырье для производства пластиковой тары. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. "С автолестниц пожарные производят тушение кровли склада, тушение огня внутри помещения осуществляют звенья газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не поступала.

В тушении пожара задействованы 20 единиц пожарной и спецтехники, более 50 человек. На месте пожара развернут штаб пожаротушения.

Теги: Екатеринбург
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