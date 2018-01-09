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Курящим запретят выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов

Правительство также обяжет дачников косить траву и убирать мусор

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ ужесточает правила пожарной безопасности - планируется запретить выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов, а также сжигать траву вблизи дорог, пишет газета "Коммерсантъ".

Изменения внесены в правила противопожарного режима, установленные постановлением правительства №390 (вступают в силу через cемь дней после официального опубликования). Документ подготовлен по поручению президента РФ.

Окурки

В новых правилах закреплен запрет "выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта" в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также "на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог". Ранее, в ноябре 2017 года Минздрав разработал поправки к закону "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма", включающие в том числе запрет курения за рулем, но законопроект еще не рассматривался.

Новый запрет носит пока что "декларативный характер", поскольку контролировать данный вид нарушений очень сложно, пояснил изданию первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. По его словам, позже появится возможность снимать подобные нарушения на регистратор в салоне автомобиля, после чего материалы будут отсылаться в полицию для наказания собственника автомобиля без составления протокола. Лысаков добавил, что запрет на выброс окурков из окна нужно будет также записать в правилах дорожного движения и внести изменения в КоАП.

Дачники

Ограничения коснутся и дачников. Так, собственников, пользователей и арендаторов земли в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязали регулярно убирать со своих участков мусор, а также косить траву. Такие же изменения будут распространяться и на фермеров: они должны "принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью" и своевременно проводить сенокос. В период уборки урожая фермеры не смогут курить вне специально оборудованных мест. Кроме того, запрещено будет жечь траву в придорожных полосах автодорог, а также в охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Ранее правительство уже обязало собственников и пользователей земельных участков, прилегающих к лесам, очищать от горючих материалов (в том числе травы, растений и валежника) полосу шириной не менее 10 м "либо создавать минерализованную полосу шириной не менее 0,5 м или другой противопожарный барьер".

"Теперь правила требуют убирать мусор на всех участках вне зависимости от того, примыкают ли они к лесу или нет,— отметил эксперт "Гринпис России" Алексей Ярошенко.— По сути, это усиливает требования, введенные ранее". Штрафы за такое нарушение составляют до 4 тыс. руб., уточнил Ярошенко. Он также отмечает важность введения запрета палов травы в придорожных полосах: "Ранее этого нельзя было делать только в полосах отвода, которых очень часто нет у сельских дорог".

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