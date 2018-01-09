Петербуржец заплатит 400 тыс. рублей за антихристианский пост в соцсети

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 400 тысяч рублей местного жителя Леонарда Конвишера, разместившего в социальной сети публикацию, разжигающую ненависть к христианам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города во вторник.

Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Суд посчитал доказанным, что Конвишер, желая разжечь ненависть к христианам, разместил пост экстремистского содержания в социальной сети "Вконтакте" на странице созданного им сообщества. Данная группа в соцсети противопоставляла себя движению "Божья воля".

"Высказывание "Время жечь мосты" вместе с изображением силуэта католического священника с православным крестом на груди, над которым изображен силуэт человека с ножом, у которого на груди имеется перевернутый крест и число 666. Силуэты указанного человека с ножом и священника вписаны в кольцо, на площади которого имеются символы, напоминающие еврейские буквы", - описывает незаконную публикацию пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый признал вину и был оштрафован на 400 тыс. рублей.

По данным открытых источников Дмитрий Цорионов (Энтео) - бывший руководитель движения "Божья воля".

В 2013 году участники движения привлекли внимание СМИ тем, что, по данным пресс-службы "Яблока", устроили "православную инквизицию против партии": ворвались в ее офис в Москве, взяли всю находящуюся в свободном доступе литературу, изданную партией, и сожгли ее у вестибюля станции метро "Новокузнецкая".

Кроме того, участники "Божьей воли" организовали акцию в Государственном Дарвиновском музее в Москве. Они читали нараспев строки из Библии, осыпали посетителей разноцветными листовками, а в одном из залов развернули плакаты. Содержание листовок и плакатов сводилось к мысли о том, что теория эволюции является псевдонаучной.

В октябре 2013 года активисты "Божьей воли" попытались сорвать спектакль "Идеальный муж" на сцене МХТ, который в Русской церкви сочли кощунственным, а в августе 2015 года ворвались на выставку "Скульптуры, которых мы не видим" в "Манеже" и разрушили некоторые из них.