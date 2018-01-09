Ребенок умер на приеме у педиатра в Ижевске

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ребенку стало плохо во время приема у педиатра в одной из детских поликлиник Ижевска, спасти его не удалось, сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

"Пришли на прием, как только открылась поликлиника, к дежурному врачу, принесли ребенка. "Скорую" вызвали в поликлинику, работали с ребенком, но вот случай произошел такой. Пока каких-то точных результатов нет", - сказала Гузнищева журналистам во вторник.

По ее словам, инцидент произошел накануне, ребенку был 1 год и 10 месяцев.

Гузнищева отметила, что пока специалисты выясняют причины смерти ребенка, и точных данных нет. "Предполагаем, что, возможно, вирусная инфекция, на фоне которой очень быстро развивается пневмония", - сказала замминистра здравоохранения.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии сообщила о начале проверки по данному факту. Ведомство уточняет, что состояние мальчика ухудшилось 30 декабря, а смерть наступила 7 января в детской поликлинике №5 Ижевска. "За неделю до этого у ребенка поднялась температура, появился кашель", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение новогодних каникул родители несколько раз показывали ребенка врачам.

"Родители мальчика в период с 30 декабря по 7 января неоднократно обращались как в эту поликлинику, так и иные медицинские учреждения, в том числе республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу №6", - сообщает пресс-служба.