Мэр Сочи заступился за рыбаков с удочками на причалах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сочинские рыбаки попросили местные власти обеспечить доступность морского порта.

"Сочинские рыбаки обратились к мэру с просьбой убрать ограждения, мешающие рыбачить с причалов морпорта, где ранее был открыт доступ для любительской рыбалки", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе горадминистрации во вторник.

После этого мэр Сочи Анатолий Пахомов написал письмо в их поддержку руководству Росморпорта. Основываясь на п.8 ст.6 Водного кодекса РФ, где говорится о том, что "поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования", глава города просит демонтировать ограждения на территории пирса.

В свою очередь заместитель руководителя Росморпорта Евгений Романов сообщил агентству, что в целях обеспечения безопасности в морском порту Сочи издано обязательное постановление, регламентирующее запрет любительской рыбалки на причалах.

После обращения Росморпорт провел совещание, на котором принял решение снять ограждения после того, как территорию акватории морпорта начнут охранять сотрудники полиции.

В свою очередь в пресс-службе арендатора территории морпорта - ООО "БГ Консалтинг" - агентству сообщили, что рыбалку на причалах ограничили по просьбе туристов.

"Мы не запрещаем рыбачить на наших причалах NN9 и 10, и мы даже можем выставить уборщиков, которые будут за ними убирать. Дело в том, что рыбаки мусорят, курят, плюют в воду", - сказал собеседник агентства.

"Рыбаки закрывают достопримечательности, и туристы не могут сфотографироваться на память о пребывании в олимпийской столице", - добавил он.

В понедельник в Сочи прошел санкционированный митинг, на котором все заинтересованные стороны высказали свои предложения касательно доступности территории морпорта как для туристов, так и для рыбаков.