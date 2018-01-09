Крымский судозавод "Море" передадут "Ростеху"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ФГУП "Судостроительный завод "Море" (Феодосия, Крым) планируется преобразовать в акционерное общество и передать 100% акций АО госкорпорации "Ростех", говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном на портале regulation.gov.ru.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о преобразовании федерального государственного унитарного предприятия "Судостроительный завод "Море" в акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса Российской Федерации государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", - отмечается в проекте указа.

В настоящее время документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Планируется, что правительство РФ завершит реорганизацию предприятия и его передачу "Ростеху" за 1,5 года.

"Море" производит скоростные суда и корабли военного и гражданского назначения с динамическими принципами поддержания: на подводных крыльях, на воздушной подушке и глиссирующие. Предприятие выпускало также прогулочные яхты и катера с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. C момента основания завода в 1938 году на нем были построены более 600 судов и кораблей.

Правительство России в 2016 году передало имущество ФГУП "Море" в аренду судостроительному заводу "Пелла" (Ленобласть).