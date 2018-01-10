Серийное производство пяти средних Ми-38 запущено в Казани

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Казанский вертолетный завод (КВЗ) запустил в серийное производство пять средних многоцелевых Ми-38 как в военной, так и в гражданской версии. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в авиапромышленной отрасли.

"В настоящее время в запуске в производство на КВЗ (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") находятся пять вертолетов Ми-38 в вариантах, предназначенных как для Министерства обороны РФ, так и в гражданской комплектации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, и военные, и гражданские модификации Ми-38 строятся по технической документации с литерой серийного образца - она одинаковая для всех вариантов.

"Однако для военного варианта Ми-38Т имеются дополнения к документации по оснащению вертолета, которое должно пройти госиспытания и также получить литеру серийного образца", - отметил собеседник.

Он добавил, что к настоящему времени построены четыре опытных образца Ми-38, проходящих этапы сертификационных испытаний.

Ранее сообщалось, что первым заказчиком нового средне-тяжелого вертолета Ми-38 стало Минобороны РФ. В августе 2017 года в пресс-службе "Вертолетов России" "Интерфаксу" сообщили, что Казанский вертолетный завод приступил к сборке первой опытной машины Ми-38Т для военного ведомства. Передача двух машин военному ведомству должна состояться в 2018 и 2019 годах. По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, ведомство планирует закупить порядка 15 вертолетов Ми-38 до 2020 года.

На днях источник "Интерфакса" в авиапроме сообщил, что летные испытания Ми-38 завершатся в течение года. Вертолет предстоит испытать в условиях жары, мороза и высокогорья.

Средний многоцелевой Ми-38, разработанный Московским вертолетным заводом имени Миля, занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26. Может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе в исполнении VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолёта и летающего госпиталя, а также для полётов над водной поверхностью.

Также разработана военная версия вертолета - Ми-38Т, которая отличается от базового по ряду параметров и составу оборудования. В том числе, на военном вертолете планируется установка топливной системы с защитой от взрыва, дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета, специальных средств связи и оборудования для применения членами экипажа морских спасательных костюмов.