Две трети россиян заявили о наличии врагов у РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доля россиян, считающих, что у сегодняшней России есть враги, снизилась до 66% с 80% в сентябре 2015 года, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

В числе таких врагов респонденты назвали США (68%), Украину (29%) и страны ЕС (14%), а также бывшие союзные республики СССР (10%) и Польшу (8%).

Не видит врагов 21% россиян (в 2015 году - 10%).

Затруднились с ответом 13% участников опроса, проведенного 1-5 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Респонденты также склонны считать, что оснований для опасений больше у России (57%), чем у стран Запада, входящих в блок НАТО (41%). Остальные полагают, что опасения безосновательны как со стороны России (30%), так и со стороны стран НАТО (49%).