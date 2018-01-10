Володин отчитался о сэкономленных Думой на авиабилетах средствах

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Госдума в 2017 году сэкономила на своих расходах свыше 706 миллионов рублей, эти средства вернутся в бюджет страны, сообщил спикер Вячеслав Володин.

"Экономия за прошлый год составила 706 млн 320 тыс. рублей; причем значительная часть этой суммы образовалась за счет сокращения расходов по закупочным статьям", - сказал журналистам Володин.

Он обратил внимание на то, что Госдума в прошлом году закупила все, что было запланировано и необходимо для обеспечения ее работы, но при этом уменьшила траты на эти цели на 130 млн 800 тыс.рублей.

Как пояснил спикер, урезать их удалось, прежде всего, благодаря эффективной работе созданного в нижней палате отдела по контролю за закупками.

Существенную экономию дала и оптимизация транспортных расходов - 222,4 млн рублей, отметил председатель Госдумы.

Он также обратил внимание на то, что из практики Думы ушел "зарубежный туризм" за бюджетный счет. "Депутаты стали реже ездить в командировки за границу, чаще - в свои избирательные округа; об этом также свидетельствует статистика расходов", - подчеркнул Володин. По его данным, только на зарубежных командировочных Дума сберегла свыше 46 млн рублей, плюс 38 млн на оплате услуг авиакомпаний.

"При этом на 39,3 процента увеличилось число поездок депутатов в свои регионы в пятницу, что совершенно оправданно, так как депутат должен встречаться с теми, кто его избрал, знать и решать проблемы людей. И представители всех фракций стали активнее использовать субботу и воскресенье для встреч с избирателями. Соответственно по оплате таких поездок у нас расходы в прошлом году увеличились - на 58 млн рублей", - пояснил спикер.

Отвечая на вопрос "Интерфакс" о судьбе сэкономленных средств, спикер сообщил, что они будут возвращены в бюджет страны.