Суд смягчил приговор бывшему и.о. ректора Курганского госуниверситета

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Курганский областной суд в среду изменил приговор бывшему и.о. ректора Курганского госуниверситета Михаилу Ерихову. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

"Суд согласился с решением Курганского городского суда и признал Михаила Ерихова виновным в превышении должностных полномочий, но снизил ему наказание на один месяц - до двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Сумма ущерба вузу также была снижена до 1 млн 373 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что Курганский горсуд 19 октября признал экс-руководителя виновным в растрате средств вуза (часть 4 статьи 160) и уклонении от погашения кредиторской задолженности (статья 177 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца колонии общего режима. Ему также запретили в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях. Иск КГУ к Ерихову был удовлетворен на 1,53 млн рублей.

По версии следствия, с июля 2015 года по июнь 2016 года Ерихов систематически получал из кассы вуза деньги на командировочные и иные расходы. "При этом затраченные им суммы значительно превышали установленные законодательством размеры или не были предусмотрены.

По информации прокуратуры, за счет вуза Ерихов незаконно оплачивал аренду жилья в Кургане стоимостью более 50 тыс. рублей, личную охрану, а также услуги адвоката.

Кроме того, с декабря 2015 года по июнь 2016 года по указанию Ерихова в КГУ была фиктивно трудоустроена его сестра, которой начислялась и выплачивалась заработная плата в общей сумме около 300 тыс. рублей. Кроме того, в феврале 2016 года, полагая, что два проректора вуза дали в отношении него изобличающие показания, Ерихов незаконно уволил их с должностей по надуманным основаниям.

Всего действиями экс-руководителя образовательному учреждению причинен ущерб в сумме более 2 млн рублей.

Также с мая по август 2016 года Ерихов уклонялся от выплаты более 6 млн рублей кредиторской задолженности перед третьим лицом, зная о вступившем в силу судебном решении.

Ерихов был назначен на пост и.о. ректора КГУ в июле 2015 года.