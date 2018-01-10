Песков призвал не связывать оценку эффективности губернаторов с явкой на выборах

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Увязка оценки эффективности руководителей регионов с явкой на предстоящих президентских выборах неправомерна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прямая увязка оценки эффективности работы руководителей регионов с теми цифрами явки, которые регионы покажут (на президентских выборах в марте 2018 года), наверное бы это было: "а" - неправомерно, "б" - неправильно", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на вопрос, касающийся публикации фонда "Петербургская политика", в которой утверждалось, что если явка на президентских выборах будет низкой, то руководители этих регионов могут лишиться своих мест.

По словам Пескова, "безусловно, таких прямых увязок быть не может".

"Я бы, наверное, опроверг такие утверждения. Разумеется, никто таким образом не ставит и не может ставить вопрос. Информированием населения о выборах, разъяснением необходимости участия в выборах занимается ЦИК", - подчеркнул Песков.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.