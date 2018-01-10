Подмосковный следователь не пропустил генерала в лифт и получил за это выговор

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Следователь подмосковной полиции получил выговор за то, что допустил бестактность в присутствии своего начальства.

"За нарушение Дисциплинарного устава органов внутренних дел, выразившееся в несоблюдении субординации и проявления неуважения к руководству, на старшего следователя 4 отдела Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области начальником ГСУ генерал-майором юстиции Александром Ворониным наложено дисциплинарное взыскание - выговор", - сообщила "Интерфаксу" в среду начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По её словам, капитан юстиции "позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству ГУ МВД России по Московской области".

"Сотрудники полиции при поступлении в органы внутренних дел берут на себя ряд обязательств и ограничений, связанных с несением службы, в том числе по соблюдению Дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской Федерации, который требует "соблюдать требования к служебному поведению", "соблюдать субординацию" и "проявлять уважение ко всем сотрудникам, вне зависимости от их служебного положения и места службы", - подчеркнула представитель главка.

В свою очередь осведомлённый источник пояснил "Интерфаксу", что капитан не пропустил генерала первым пройти в служебный лифт.