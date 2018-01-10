Пятерым сотрудникам ОНК запретили посещать "Матросскую тишину" и "Кремлевский централ"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Следователь столичного управления СК РФ запретил пятерым сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии Москвы посещать два следственных изолятора, сообщила "Интерфаксу" заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

"Пятерым самым активным членам ОНК, в том числе мне, Ивану Мельникову, Дмитрию Пискунову, запретили ходить в "Матросскую тишину" и "Кремлевский централ", - сказала она.

Меркачева заявила, что такое решение следователь мотивировал тем, что пятеро правозащитников проходят свидетелями по делу их коллеги Дениса Набиуллина.

"Непонятно, почему именно мы пятеро, ведь на проверки ходили с Денисом все члены ОНК. Но следователь теперь запретил ходить самым активным, чтобы отстранить нас от проверок, в ходе которых мы выявляли нарушения и писали о них", - сказала Меркачева.

По ее словам, члены ОНК уже обратились с жалобой в Генпрокуратуру, а также намерены обжаловать действия следователя в суде.

8 декабря Пресненский суд Москвы арестовал члена ОНК Москвы Дениса Набиуллина. Ему предъявлено обвинение по ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Под арестом Набиуллин содержится в "Кремлевском централе".