Правительство собралось до конца года разработать законопроект об электронных трудовых книжках

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Минтруд РФ разработают до конца года закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, об этом говорится в письме Минэкономразвития на имя вице-премьера Ольги Голодец. По данным собеседника агентства, введение электронных трудовых книжек Минтруд и Минэкономразвития планируют предусмотреть поправками в Трудовой кодекс, сроком разработки соответствующего законопроекта определен 2018 год.

Решение о разработке документа было принято на заседании правительственной комиссии по использованию информационных технологий в декабре при активном участии Минтруда России, сказал собеседник агентства. По данным источника, за разработку будет отвечать Минтруд, к обсуждению документа привлекут экспертов, профсоюзы и объединения работодателей. Принять поправки планируется в первой половине 2019 года.

Кроме того, чиновники совместно с экспертами определят порядок, этапы и сроки перевода документооборота в электронный вид - эта работа будет завершена уже до конца года, отметил собеседник "Интерфакса".

В начале декабря источник агентства сообщал, что Голодец после письма главы Сбербанка Германа Грефа поручила Минэкономразвития и Минтруду рассмотреть вопрос о включении в законопроектные планы правительства на 2018 год разработку поправок, касающихся электронных трудовых книжек и электронных подписей в трудовых договорах.