Увидеть МКС над Москвой можно будет в четверг

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Жители Москвы и Московской области смогут наблюдать пролет МКС над столичным регионом рано утром в четверг, сообщила в среду пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"В 6:10:50 по московскому времени ... полоса транзита шириной 18 километров пройдет по западу и югу Московской области и далее через Рязань", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

В "Роскосмосе" отметили, что МКС будет похожа на яркую белую немерцающую звезду, которая будет быстро двигаться. Ее цвет по мере движения может смениться на красновато-оранжевый. Увидеть станцию можно будет через широкоугольный бинокль.