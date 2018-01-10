Зал пленарных заседаний Госдумы осенью поставят на реконструкцию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил депутатам, что на время осенней сессии 2018 года (длится с сентября по декабрь) зал пленарных заседаний Госдумы на Охотном ряду будет поставлен на ремонт.

"Мы в течение осенней сессии будем работать в другом зале", - сказал Володин, закрывая первое пленарное заседание Госдумы в весеннюю сессию.

В здании Госдумы нет другого зала, в котором могли бы поместиться 450 депутатов Госдумы. Ранее Володин в качестве приоритетного места работы парламентариев на время ремонта назвал находящийся по соседству со зданием Госдумы Колонный зал Дома Союзов.

"По расчетам, ремонт может занять четыре месяца. Но с учетом возможных задержек - до пяти. Было бы хорошо, если бы последнее заседание нашей осенней сессии (в декабре 2018 года - ИФ) мы провели в обновленном зал", - сказал спикер журналистам.

По данным председателя Госдумы, ремонтные работы начнутся в августе, когда депутаты завершат весеннюю сессию и уйдут в отпуск.

В середине июля в здании Госдумы протекла крыша пленарного зала во время выступления вице-спикера Ирины Яровой. Для устранения течи был объявлен незапланированный перерыв в работе. Позже было принято решение реконструировать крышу, на ее ремонт и расширение зала заседаний потратят около 57 млн руб.

Зал пленарных заседаний расположен в выстроенном между старым и новым зданиями Думы переходе.