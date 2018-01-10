Житель Заполярья угнал броневик и поехал на нем за спиртным

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Житель Апатитов угнал бронированный тягач в местном ДОСААФ, чтобы съездить в магазин за спиртным.

Как сообщили "Интерфаксу" в УМВД России по Мурманской области, инцидент произошел в среду около 08.30 по московскому времени. Мужчина 1988 года рождения проник на частично огороженную территорию автошколы и угнал многоцелевой легковой бронированный тягач на гусеничном ходу, на котором обучали будущих механиков-водителей.

"Мужчина проник в транспортное средство через люк и направился в магазин по кратчайшему пути - через лесополосу. В процессе "парковки" у магазина он наехал на автомобиль "Деу Нексия", а затем протаранил витрину магазина", - сказала официальный представитель регионального УМВД Юлия Гарам.

"В отделе бакалеи он взял бутылку спиртного и в этот момент был задержан сотрудниками полиции", - добавила она и уточнила, что после задержания угонщику предложили пройти медицинское освидетельствование на предмет опьянения, но мужчина отказался от этой процедуры. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.

По данным местных СМИ, накануне этот мужчина был задержан по подозрению в угоне грузового автомобиля с территории Кольского научного центра РАН в Апатитах.