Издательство "Просвещение" потребовало 3,7 млрд рублей у "Вентана - Граф" из-за логотипа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Издательство "Просвещение" намерено через суд взыскать 3,7 млрд рублей с издательства "Вентана - Граф" за распространение партии учебников с похожим логотипом.

Как сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе "Просвещения", издательство подало соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы. Кроме компенсации, истец требует "уничтожить тираж незаконно выпущенной учебной продукции".

В "Просвещении" заявляют, что в "Вентана - Граф" выпустили "несколько сот наименований печатной продукции", на обложках которой оказалось изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком "Просвещения". По мнению истца, это нарушает исключительные права на товарный знак. Ущерб в 3,7 млрд рублей в издательстве оценили "исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров", следует из пресс-релиза.

В свою очередь в пресс-службе корпорации "Российский учебник", куда входят издательства "ДРОФА", "Вентана - Граф" и "Астрель", "Интерфаксу" сообщили, что с претензиями не согласны и "будут прорабатывать все возможные механизмы для ответа".

Там отметили, что их издательство наряду с другими маркирует свои учебники символикой, которая обозначает соответствие федеральным стандартам (ФГОС). Гендиректор "Вентана - Граф" Александр Брычкин, которого цитируют в пресс-службе, предположил, что у "Просвещения" могли возникнуть претензии именно к этой символике.

"Логотип, о котором идет речь, используется много лет, о чем АО "Издательство "Просвещение" давно и хорошо известно. В связи с этим для нас тем более удивительно предъявление сейчас такого требования от нашего прямого конкурента", - сказал Брычкин.

Это не первый иск "Просвещения" к конкурентам на рынке учебной продукции - ранее подобные споры возникли с издательством "Интеллект-Центр" и ООО "Издательство "Экзамен". Тем не менее, по данным пресс-службы "Просвещения", суммы исков были гораздо скромнее и составляли 40 млн рублей и 63 млн рублей соответственно.