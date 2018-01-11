Путин встретится с руководителями российских печатных СМИ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе беседы планируется обсудить актуальные вопросы отрасли" - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что встреча пройдет в преддверии Дня российской печати.

Кроме того, в четверг Путин встретится со школьниками - авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее". Президент сам предложил учащимся написать о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040-2050-х годов, во время открытого урока 1 сентября 2017 года. В конкурсе сочинений приняло участие 1,9 млн учащихся из 85 субъектов Российской Федерации. Одержали победу 35 работ.