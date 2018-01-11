Жилые дома и детский сад в Кирове остались без тепла из-за аварии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нарушение теплоснабжения в нескольких жилых домах и социальных объектах в Ленинском районе Кирова произошло в ночь на четверг, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Причиной стал прорыв трубы теплоснабжения диаметром 273 мм на улице Производственная.

В результате без теплоснабжения осталось девять жилых домов по улицам Производственная, Солнечная и Воровского, а также детский сад, Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения, колледж строительства и технологический колледж.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

По данным синоптиков, в четверг в Кирове ожидается до минус 9 градусов.