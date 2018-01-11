Шесть человек погибли в ДТП в Новосибирской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Лобовое столкновение двух легковых автомобилей в Новосибирской области привело к гибели шести человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В 06:30 по Москве в четверг на 111 км трассы Р-256 Новосибирск-Барнаул водитель автомобиля "Тойота" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Хонда Стрим".

"В результате ДТП от полученных травм погибли шесть человек, трое получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным областного Минздрава, в аварии пострадали четыре человека, в том числе 11-летняя девочка.

"Она в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию, еще трое пострадавших (все - мужчины) также находятся в больнице, их обследуют и проводят противошоковую терапию", - сообщил представитель областного Минздрава.

На месте аварии, по информации ГУ МЧС по региону, организовано реверсивное движение. По факту происшествия проводится проверка доследственная проверка.